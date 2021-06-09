107 саратовцев заболели коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Саратовской области прибавилось 107 коронавирусных пациентов. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Всего в регионе с начала пандемии было зафиксировано 63 710 случаев заболевания COVID-19.

Выписано было 137 человек, всего переболели коронавирусом 60 689 жителей области.

В Саратове было зарегистрировано 47 новых случаев, в Энгельсском районе — 14, Балаковском — 8, Балашовском — 6.

У 39 новых пациентов заболевание вызвало пневмонию.

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