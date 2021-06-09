Грузчика на улице Чапаева нашли в подвале с пробитой головой

Фото регионального СУ СКР

В подвале здания одной из организаций Фрунзенского района утром 9 июня обнаружено тело работника с ушибленной раной головы.

Как уточнили «КП-Саратов» в региональном в СУ СКР 59-летний грузчик приехал на работу около пяти часов утра. Около семи утра он спустился в подвал, где спустя час его обнаружили мертвым. Прибывшие по вызову медики подтвердили смерть мужчины.

Судебно-медицинским экспертом в ходе осмотра у него выявлена ушибленная рана в области головы. По предварительным данным, мужчина мог почувствовать себя плохо и в процессе падения удариться о выступающую часть металлического оборудования. Для установления точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование, - уточнили в СКР.

Доследственная проверка продолжается.