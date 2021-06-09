Ливневки не справились с дождем на СХИ в Саратове из-за загрязнения

Потоп на СХИ

В Кировской администрации Саратова прокомментировали публикацию «КП-Саратов» «Из-за вечернего дождя микрорайон СХИ в Саратове плывет».

- На данном участке дороги имеются дождеприемные устройства. Однако в связи с обильным выпадением осадков, а также загрязнением щелевиков сток воды затруднен, — сообщили чиновники.

Теперь очистить ливневки должны сотрудники МУП «Водосток».

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