Метеорологи не исключают повторения вчерашнего дождя в Саратове

В Саратове и области за прошедшие сутки метеорологи зафиксировали огромное количество осадков.

- На юго-востоке зарегистрировано 17 мм дождей, в аэропорту «Гагарин» — 25 мм. Там была гроза, порывы ветра до 19 м/с. Град не зафиксировали, но, по сообщениям очевидцев, он прошел в Заводском районе, около Сенного, затронул часть Октябрьского района, — рассказала синоптик областного Гидрометцентра Лариса Васильева.

Суточный рекорд по осадкам — в Балтае. Там выпало 30 мм за сутки. А уже более 15 мм считается неблагоприятной ситуацией. Также были серьезные грозы.

Лариса Васильева объяснила, почему в некоторых районах Саратова образовались потопы. Часть города находится в низинах, часть — на холмах. С гор идут стоки дождевой воды и заполняют низины. К тому же ливневки не справляются, а где-то их и вовсе закатали в асфальт при ремонте.

- Синоптические ситуации не отпускают регион. Для подобных дождей ежедневно развиваются условия. Сегодня во второй половине дня ожидаются ливни на севере области, дождь затронет и Саратов, — отметила Васильева.

Напомним, вчера, 8 июня, на СХИ и в Заводском районе машинам пришлось плыть по дорогам.

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