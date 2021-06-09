Решившего перебежать дорогу на красный саратовца госпитализировали

Вчера, 8 июня, вечером в Ленинском районе Саратова сбили пешехода-нарушителя.

В 21:05 напротив дома №46 на проспекте Строителей 42-летний мужчина решил перейти на красный сигнал светофора. Саратовца сбила Lada Kalina под управлением 33-летнего саратовца.

В результате ДТП, сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, пешеход получил серьезные травмы, его пришлось госпитализировать.

Напомним, вчера стало известно об установке в Саратове 17 новых светофоров. Город также планирует обзавестись новыми дорожными знаками.

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