17 светофоров появятся на опасных перекрестках Саратова

В Саратове установят новые светофоры
В этом году в Саратове установят 17 новых светофоров, часть из которых будет включать зеленый свет по нажатию кнопки пешеходом. Также город планирует обзавестись новыми дорожными знаками.
В городской администрации рассказали, что места для установки светофоров были выбраны не случайно. Сигнализаторы установят в местах, где было зафиксировано большое количество ДТП.
Новые светофоры появятся на следующих улицах и перекрестках:
Танкистов, 58-62;
Алексеевская и Генерала Захарова;
проспект Героев Отечества и улица Еремина;
уУниверситетская и Посадского;
Мичурина и Некрасова;
Мичурина и Провиантская;
Челюскинцев и Октябрьская;
проспект Строителей, д. 46-д.48;
проспект Строителей, д.30-д.34;
проспект 50 лет Октября, д. д.128-д.128а;
проспект Строителей и ул. Ломоносова;
Ломоносова и Загороднева;
Антонова, 3-5;
Антонова и Бардина;
Московское шоссе и Песчано-Уметская;
Парковая и Химическая;
Крымская, 9.
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