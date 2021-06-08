17 светофоров появятся на опасных перекрестках Саратова

В Саратове установят новые светофоры

В этом году в Саратове установят 17 новых светофоров, часть из которых будет включать зеленый свет по нажатию кнопки пешеходом. Также город планирует обзавестись новыми дорожными знаками.

В городской администрации рассказали, что места для установки светофоров были выбраны не случайно. Сигнализаторы установят в местах, где было зафиксировано большое количество ДТП.

Новые светофоры появятся на следующих улицах и перекрестках:

Танкистов, 58-62;

Алексеевская и Генерала Захарова;

проспект Героев Отечества и улица Еремина;

уУниверситетская и Посадского;

Мичурина и Некрасова;

Мичурина и Провиантская;

Челюскинцев и Октябрьская;

проспект Строителей, д. 46-д.48;

проспект Строителей, д.30-д.34;

проспект 50 лет Октября, д. д.128-д.128а;

проспект Строителей и ул. Ломоносова;

Ломоносова и Загороднева;

Антонова, 3-5;

Антонова и Бардина;

Московское шоссе и Песчано-Уметская;

Парковая и Химическая;

Крымская, 9.

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