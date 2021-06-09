В Саратове на Волге заметили крупное маслянистое пятно

Разлив на Волге. Кадр из видео

На Волге в Саратове очевидцы вчера, 8 июня, заметили маслянистое пятно в воде.

- Снова разлив на лодочной базе в Улешах, — написал Максим Николаенко в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

Он опубликовал видео, на котором запечатлено крупное маслянистое пятно. Вероятно, причиной загрязнения Волги стали стоки с берега.

Напомним, в 2020 году в Саратове уже замечали маслянистые пятна на Волге. Их ограждали и убирали с воды.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.