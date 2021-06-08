Налоговики требуют банкротства «Автокомбината-2» в Саратове

В Арбитражный суд Саратовской области подали иск о банкротстве АО «Автокомбинат-2».

Вчера, 7 июня, Федеральная налоговая служба России подала в суд заявление о признании компании банкротом из-за долга в 95,6 млн рублей.

Напомним, в феврале предприятие уже пыталось признать себя банкротом, но суд не стал рассматривать иск из-за нарушений сроков подачи.

Ранее на бывшего гендиректора компании и экс-депутата Саратовской областной думы Андрея Беликова возбудили уголовное дело о мошенничестве, расследование которого длится до сих пор.

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