Налоговики требуют банкротства «Автокомбината-2» в Саратове

В Арбитражный суд Саратовской области подали иск о банкротстве АО «Автокомбинат-2».
Вчера, 7 июня, Федеральная налоговая служба России подала в суд заявление о признании компании банкротом из-за долга в 95,6 млн рублей.
Напомним, в феврале предприятие уже пыталось признать себя банкротом, но суд не стал рассматривать иск из-за нарушений сроков подачи.
Ранее на бывшего гендиректора компании и экс-депутата Саратовской областной думы Андрея Беликова возбудили уголовное дело о мошенничестве, расследование которого длится до сих пор.
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