Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 июня 2021 14:32

Налоговики требуют банкротства «Автокомбината-2» в Саратове

Предприятие задолжало более 95 млн рублей
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Арбитражный суд Саратовской области подали иск о банкротстве АО «Автокомбинат-2».

Вчера, 7 июня, Федеральная налоговая служба России подала в суд заявление о признании компании банкротом из-за долга в 95,6 млн рублей.

Напомним, в феврале предприятие уже пыталось признать себя банкротом, но суд не стал рассматривать иск из-за нарушений сроков подачи.

Ранее на бывшего гендиректора компании и экс-депутата Саратовской областной думы Андрея Беликова возбудили уголовное дело о мошенничестве, расследование которого длится до сих пор.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.