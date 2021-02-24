Крупнейшее автопредприятие Саратовской области подало на банкротство

АО «Автокомбинат-2» подало иск в Арбитражный суд Саратовской области о признании себя банкротом. Соответствующие данные появились в системе «Электронное правосудие». Иск пока не принят, известно, что сумма долга предприятия по иску составляет 105,6 млн рублей.

АО «Автокомбинат-2» заявлял о себе как о крупнейшим автотранспортном предприятии, в автопарке которого имеется 650 машин разной вместимости.

В отношении бывшего генерального директора компании и бывшего депутата областной думы Андрея Беликова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и незаконном получении денег. После расследования и нескольких судебных решений итога так и нет, судебная тяжба идет уже третий год.