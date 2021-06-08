Путин утвердил Петра Глыбочко в состав комиссии по научно-технологическому развитию

Петр Глыбочко. Фото пресс-службы Университета им. Сеченова

Путин утвердил бывшего ректора Саратовского медуниверситета в состав комиссии по научно-технологическому развитию.

Президент Владимир Путин своим указом от 7 июня утвердил персональный состав Комиссии по научно-технологическому развитию России.

В числе представителей ректорского корпуса в нее включен руководитель Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Петр Глыбочко. В период с 2002 по 2010 год Глыбочко возглавлял Саратовский государственный медицинский университет.

В составе комиссии также ректоры Владимир Васильев (ИТМО) и Николай Кудрявцев (МФТИ).

Возглавил комиссию вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В составе также представители правительства, думы, науки, губернаторского корпуса, крупного бизнеса, силовых ведомств.

Комиссия призвана координировать процессы, обеспечивать коллегиальное обсуждение межведомственных и трансдисциплинарных проектов.

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