В Саратове до конца лета перекроют проезд по улице Чапаева

Завтра, 9 июня, в Кировском районе Саратова будет закрыт участок дороги. Это связано с реконструкцией тепломагистрали №8.

Работы пройдут на участке между улицами 1-я Садовая и Зарубина, сообщили в филиале «Т Плюс». Планируется замена 1,8 км труб.

На первом этапе работы будут вестись на Чапаева — от дома №146 до пересечения с 4-м Соколовским тупиком. Именно этот участок будет закрыт для автомобилистов.

В пресс-службе «Т Плюс» уточнили, что в общем работы продлятся до 31 августа. Сроки перекрытия по каждому участку не уточняются.

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