После критики от Володина мэр Саратова посетил свою школу

Михаил Исаев осмотрел неиспользуемые помещения школы №77

Глава Саратова Михаил Исаев посетил школу №77. Мэр учился именно в этом учебном заведении.

Исаев осмотрел неиспользуемые помещения школы и понял, что некоторые из них можно использовать для учебного процесса, а в цоколе есть возможность восстановить тир. Мэр сообщил в своем Инстаграм, что специалисты проведут расчеты и решат, что можно сделать.

- Когда я учился в этой школе, конфигурация кабинетов была другая, например, там, где сейчас одна из секций гардероба, у нас проходили уроки английского языка. Много воспоминаний нахлынуло во время посещения, — сказал глава администрации и уточнил, что считает необходимым помогать своей школе.

Напомним, воспоминания нахлынули на мэра после того, как его отношение к родной школе раскритиковал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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