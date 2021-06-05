Володин укорил Исаева в отсутствии помощи школе №77 из-за обид

Председатель ГД Вячеслав Володин потребовал от мэра Саратова Михаила Исаева заняться школой №77, в которой тот раньше учился. Диалог состоялся во время сегодняшнего визита в монтажный техникум на Новоузенской улице.

Он обозначил причину такого отношения к учебному заведению — обиды градоначальника.

- Если бы для него школа была не только источником знаний, но и притяжением, он бы постоянно приходил, садился бы за свою парту и грустно вспоминал то время. Или наоборот — радостно, — сказал Вячеслав Володин.

Во время визита к федеральному политику обратилась сотрудница учреждения и попросила привести в порядок лестницы и несколько помещений на третьем этаже. Тот обозначил, что может сам решить эту проблему, но заняться этим необходимо все-таки мэру.

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