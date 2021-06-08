Печальный рекорд: еще девять жителей региона не пережили коронавирус

Сегодня, 8 июня, в Саратовской области погибли еще девять коронавирусных пациентов. Выше этого числа количество зафиксированных за день смертей не поднималось. С начала пандемии в регионе от ковида погибло 1 145 человек.

От вызванных коронавирусом осложнений погибли четверо мужчин и пять женщин в возрасте от 36 до 80 лет, уточнили в региональном Минздраве.

За минувшие сутки, как стало известно с сайта «СтопКоронавирус.рф», в регионе выписали 145 перенесших ковид пациентов.

Напомним, за прошедший день в Саратовской области было выявлено 104 новых случая коронавируса.

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