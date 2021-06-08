За сутки коронавирусом заразились 104 жителя Саратовской области

В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 104 человека, у 30 из них — пневмония.

Всего на 8 июня зарегистрировано 63 603 случая.

Больше всего новых случаев выявлено в Саратове — 51, Балаковском районе — 13, Энгельсском — 10 и других.

Выздоровели за сутки 145 человек, а всего — 60 552.

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