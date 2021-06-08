Дергачевская прокуратура добилась блокировки 100 сайтов с фальшивыми правами

Прокуратура Дергачевского района Саратовской области провела проверку 100 сайтов в интернете.

Как говорится в сообщении региональной прокуратуры, на вышеобозначенных сайтах предлагалось приобрести за некоторую плату водительские удостоверения. Доступ к страницам был свободным.

После проверки сотрудники прокуратуры обратились в суд, дабы признать размещенную на этих сайтах информацию запрещенной к распространению в России.

Суд принял сторону надзорного органа. Сейчас сайты заблокированы.

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