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Общество8 июня 2021 10:33

Дергачевская прокуратура добилась блокировки 100 сайтов с фальшивыми правами

Решение суда исполнено
Источник:kp.ru
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Прокуратура Дергачевского района Саратовской области провела проверку 100 сайтов в интернете.

Как говорится в сообщении региональной прокуратуры, на вышеобозначенных сайтах предлагалось приобрести за некоторую плату водительские удостоверения. Доступ к страницам был свободным.

После проверки сотрудники прокуратуры обратились в суд, дабы признать размещенную на этих сайтах информацию запрещенной к распространению в России.

Суд принял сторону надзорного органа. Сейчас сайты заблокированы.

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