ФосАгро усилила партнерство с Саратовской областью

В рамках Петербургского экономического форума глава компании Андрей Гурьев и губернатор Валерий Радаев поставили подписи под соответствующим Соглашением.

Подобные документы стороны подписывают, начиная с 2005 года. Соглашение призвано укрепить сотрудничество в реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие Саратовской области. Речь идет о повышении эффективности производства в Балаковском филиале АО «Апатит», росте объемов выпускаемой продукции и расширении ее ассортимента, развитии образования, детского и профессионального спорта, поддержке медицины как в городе Балаково, так и во всей области.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил, что многолетнее сотрудничество региона с компанией «ФосАгро» дает социально-экономический эффект – и для АПК, и для жителей: «Партнерство с российским лидером по производству минеральных удобрений остается для нас стратегически важным направлением. Балаковский филиал АО «Апатит» оказывает благотворительную помощь, поддерживает региональную медицину, многое делает для жителей муниципалитета».

Глава региона поблагодарил компанию за активную спонсорскую деятельность и большой вклад в оказание благотворительной помощи в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции и вручил Андрею Гурьеву благодарственное письмо.

- Минувший год показал, что только вместе мы способны справиться с современными вызовами. Это касается и нашего сотрудничества с Правительством Саратовской области, и работы производственного комплекса компании в Балакове, - сообщил в свою очередь генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. - Мы не остановили реализацию ни одного инвестиционного проекта ни на одном предприятии Группы. В рамках стратегии развития компании на период до 2025 года, на нашем балаковском предприятии продолжится модернизация производств цеха фосфорных удобрений, в результате которой увеличится производительность линий гранулированного сульфата аммония. Это уникальный для отечественного рынка продукт, который мы начали выпускать в прошлом году. Сегодня мы - единственные в стране производители этого востребованного вида минеральных удобрений.

В ближайшие годы на предприятии будут построены новые склады готовой продукции и сырья, модернизированы производства серной и фосфорной кислот. По плану в развитие Балаковского филиала АО «Апатит» в ближайшие пять лет будет направлено около 16 млрд рублей. Для сравнения: в рамках предыдущего инвестиционного цикла 2015-2020 годов на модернизацию мощностей балаковского предприятия Группы было направлено более 9,2 млрд рублей, добавил Андрей Гурьев.

Компания предпримет ряд дальнейших шагов по улучшению социального обеспечения работников Балаковского филиала АО «Апатит». В частности, уровень среднемесячной заработной платы вырастет по итогам текущего года до 58,840 тыс. рублей. При этом, летом прошлого года в Балаковском филиале АО вступил в силу новый коллективный договор, существенно расширивший перечень льгот и гарантий членам трудового коллектива. Более 147 млн руб. будет направлено на финансирование пакета социальных услуг работникам Балаковского филиала АО «Апатит», а также членам их семей. Кроме того, 63 млн руб. планируется выделить на реконструкцию корпоративного санаторно-гостиничного комплекса «Изумруд». На реализацию благотворительных проектов и инициатив, направленных на обеспечение устойчивого развития Балаково и Саратовской области, в 2021 году будет направлено не менее 172 млн руб.