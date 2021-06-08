В Пугачеве «Лада Веста» сбила девятилетнего мальчика

Автомобиль сбил ребенка Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Пугачеве Саратовской области вчера днем, 7 июня, сбили ребенка.

- В 15:30 на улице Кутякова, 30Б девятилетний мальчик переходил в неположенном месте и был сбит «Ладой Веста», которой управлял 36-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

Пострадавшего мальчика с травмами доставили в больницу.

Напомним, также в Пугачеве вечером сбили 10-летнюю девочку.

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