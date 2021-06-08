В Пугачеве юноша без прав на мотоцикле сбил девочку

Мотоциклист сбил девочку Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Пугачеве Саратовской области вчера вечером, 7 июня, случилось ДТП.

- В 20:25 на Советской, 45 18-летний юноша без прав за рулем мотоцикла Sven Nexus Town на обочине дороги наехал на 10-летнюю девочку, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Пострадавшая с травмами госпитализирована.

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