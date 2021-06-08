Четвертое отключение за утро: без холодной воды оставили целый поселок

Сегодня, 8 июня, отключили холодное водоснабжение в Волжском и Ленинском районах Саратова. Напомним, ранее мы писали об еще двух отключениях в Заводском и Ленинском районах.

В Волжском районе без холодной воды остался поселок ЦДК. Отключение продлится примерно до 8 вечера.

Ориентировочно до 19:00 в связи с ремонтом водопровода на Буровой, 13 также нет воды по следующим адресам в Ленинском районе:

Благодарова, 1а, 5а, 5Б;

Буровая, 11, 13, 15, 19, 21а;

3-я Степная, 4Б, 8Б, 8.

UPD

В связи с повреждениями водопровода на Исаева, 32 в Волжском районе примерно до 20:00 отключили холодную воду на следующих улицах: Исаева (от дома №28), Скоморохова, проспект Скоморохова, Автомобильная.

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