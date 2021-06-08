Полсотни домов в Заводском районе остались без холодной воды

Сегодня, 8 июня, до вечера отключено холодное водоснабжение в некоторых домах Заводского района Саратова.

Ограничение подачи воды связано с работами на участке 1-я Пионерская — 4-я Нагорная и продлится примерно до 20:00, уточнили в пресс-службе «Концессий водоснабжения — Саратов». Отключение коснулось следующих домов:

1-й Прессовый пр., 3, 3а, 3Б;

2-й Огородный пр., 27, 29;

4-й Нагорный пр., 28, 28 (К1–К8);

4-я Нагорная, 20, 21, 23, 23а, 25, 25а, 25в, 26, 27, 27а, 27Б, 28, 29, 29а, 30, 32, 34;

7-я Нагорная, 22/28;

Ново-Астраханское шоссе (от 4-го Нагорного проезда до 7-й Нагорной улицы);

Огородная, 75, 77, 77а, 79, 83, 87Б, 87в, 89;

Прессовая, 26, 45а, 47, 47а;

Пролетарская, 19а, 21, 23;

Частные домовладения, расположенные в квадрате улиц: 1-й Прессовый проезд — 11-я Нагорная — Самарская — 3-й Нагорный проезд.

Также нет холодной воды и в нескольких домах в Ленинском районе. Там ведутся работы на Уфимцева, 2. Подача ограничена примерно до 19:00 в домах №2, 4, 6, 3, 10, 10а, 10Б, 12а, 12 на улице Уфимцева.

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