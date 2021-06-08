В пруду Романовского района рыбаки выловили тело мужчины

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вечером 7 июня в пруду возле села Усть-Щербедино Романовского района Саратовской области обнаружили тело утонувшего мужчины.

На него наткнулись местные рыбаки.

Отойдя от шока после такого «улова», они позвонили в полицию.

На место прибыли следователь Балашовского отдела СУ СКР и судмедэксперт. При первом осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным выводам эксперта, тело пролежало в воде не менее месяца.

- В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе личности погибшего. Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения давности и точной причины смерти, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

После этого личность попытаются установить, сверив с базой данных пропавших людей.