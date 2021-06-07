В СГЮА стартовал Первый Саратовский международный юридический форум

Сегодня, 7 июня, в СГЮА в очно-дистанционном формате начал работу I Саратовский международный юридический форум, посвященный 90-летию вуза.

В торжественном открытии форума приняли участие заместитель директора Правового департамента Минобрнауки России Александр Бородай, заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Грибов, ректор СГЮА профессор Екатерина Ильгова, заместитель заведующего отделом административного законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ заслуженный юрист РФ, профессор Людмила Терещенко, руководитель Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям Олег Медведев, руководитель ГИТ в Республике Башкортостан Татьяна Астрелина, руководитель ГИТ в Саратовской области Алексей Санников, начальник УФСБ по Саратовской области Олег Боломожнов, начальник Управления Минюста России по Саратовской области Максим Колесников, руководитель УФК по Саратовской области Дмитрий Оловянников, руководитель Территориального управления Росимущества в Саратовской области Екатерина Мережникова, председатель Арбитражного суда Саратовской области Алексей Горябин, председатель областного комитета по обеспечению деятельности мировых судей Александр Васильев, а также многочисленные ученые, практики и молодые исследователи из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

«За свою 90-летнюю историю академия стала одним из ведущих юридических вузов страны. И очевидно, что она в своей работе вносит существенный вклад в развитие юридической профессии. Желаю СГЮА дальнейшего развития кадрового и научно-образовательного потенциала, традиций классического юридического образования высокого уровня в подготовке специалистов в сфере юриспруденции», – отметил Александр Бородай.

Заместитель председателя правительства региона Роман Грибов, приветствуя участников и гостей форума, подчеркнул, что СГЮА – это бренд Саратовской области, вуз, который на протяжении десятилетий уверенно поддерживает высокий уровень классического юридического образования.

«Сегодня мы даем старт Первому Саратовскому международному юридическому форуму. За его работой можно будет наблюдать онлайн, а принять участие в дискуссионных площадках – в том числе и посредством современных информационных технологий. Бесспорно, данный форум – это масштабное актуальное и значимое мероприятие, целью которого являются продвижение идеи модернизации права в условиях глобальных изменений и цифровых трансформаций, содействие развитию юридической науки и юридического образования в современном мире. И, надеюсь, что его проведение станет для нас доброй ежегодной традицией. Желаю участникам и гостям форума конструктивной и плодотворной работы, новых идей, неиссякаемого энтузиазма, интересного и продуктивного общения!» – обратилась к участникам форума ректор академии профессор Екатерина Ильгова.

За пять дней своей работы форум соберет на 15 отраслевых площадках более 950 участников из 53 субъектов Российской Федерации и 16 иностранных государств – представителей известных отечественных и зарубежных юридических научных школ, федеральных и региональных правоохранительных и иных органов государственной власти.

Также в рамках программы запланированы заседания правления Ассоциации юристов России (АЮР), президиума Ассоциации юридического образования (АЮРО), Ассоциации выпускников СЮИ-СГАП-СГЮА, проведение Стратегической сессии прокурорских работников «Роль органов прокуратуры в обеспечении прав и законных интересов несовершеннолетних в контексте современных вызовов и угроз» и других форумных мероприятий.

С полной программой Саратовского международного юридического форума можно ознакомиться на сайте www.sslalf.ru.