Никто не хочет браться за ремонт в женских и детских камерах тюрьмы в Балашове

Подрядчики Саратовской области так и не откликнулись на два тендера регионального УФСИН. Порядка 2,5 миллионов рублей было выделено на ремонт камер и крыши.

27 мая на портале госзакупок выложили две заявки на проведение ремонта в женских и детских камерах корпуса №1 балашовской тюрьмы, расположенной по адресу Уральская,17, и починку кровли крыши корпуса №2. На первую заявку выделили чуть больше двух миллионов, на вторую – 532 тысячи.

На сегодняшний день срок подачи заявок по вышеописанным тендерам прошел. Никто не откликнулся.

Напомним, 24 мая стало известно о волнениях, произошедшем в ЛИУ №3 в Балашове. Родственники заключенных рассказали, что те зашивали рты и резали руки якобы из-за бегающих по камерам крыс и необходимости мыться в бане вместе с больными туберкулезом.

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