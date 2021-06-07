Приставил нож к горлу и вывел раздетым на улицу: В Балашове завели новое уголовное дело на мужчину, взявшего в заложники 10-летнего сына

В отношении жителя Балашова, обвиняемого захвате заложника, покушении на убийство ребенка, а также сотрудника полиции, возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз об угоне автомобиля с применением насилия.

Напомним. 15 января 2021 года 35-летний мужчина захватил в заложники своего 10-летнего сына. Он вывел на мороз раздетого ребенка, угрожая ему ножом. У прибывших по вызову его жены сотрудников полиции он потребовал передать ему запрещенные вещества, а также транспортное средство, на котором он намеревался скрыться.

- В это время поблизости был припаркован автомобиль LADA LARGUS, принадлежащий соседу, который незадолго до этого завел двигатель и оставил машину прогреваться. Злоумышленник, увидев автомобиль, применяя насилие к малолетнему сыну, потребовал от сотрудников полиции предоставить ему возможность скрыться. Участковый уполномоченный полиции сел за руль автомобиля. Потребовав начать движение взявший в заложники ребенка балашовец совершил еще одно преступление – угон, - уточнили в региональном СУ СКР.

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозой применения такого насилия).

Кроме того, мужчина совершил покушение на убийство полицейского, сидевшего за рулем, попытавшись нанести ножом удар ему в грудь. Полицейский смог перехватить нож за клинок и обезоружил нападавшего.

Все уголовные дела соединены в одном производстве.