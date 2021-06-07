В Саратовской области еще шесть человек умерли от коронавируса за сутки

В Саратовской области за сутки от коронавируса умерли шесть человек.

По данным минздрава региона, на утро 7 июня стало известно о том, что скончались четыре женщины и двое мужчин.

Всем погибшим было от 68 до 94 лет.

На сегодняшний день общее число погибших в Саратовской области от COVID-19 достигло 1136 человек.

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