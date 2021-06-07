Прививка от коронавируса останется добровольной и бесплатной – Володин

Вячеслав Володин

Сделать прививку бесплатно смогут все граждане России, при этом она останется добровольной. Об этом заявил Вячеслав Володин накануне рассмотрения в первом чтении законопроекта о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок.

- По нему поступает очень много обращений. Люди волнуются, что вакцинация станет обязательной вне зависимости от их желания.

Изучил законопроект и отвечаю на этот вопрос. Это не так! Прошу, не надо тратить силы и энергию, выступая против него. Он совершенно о другом.

Тот, кто хочет вакцинироваться, сможет сделать прививку за счёт средств федерального бюджета, бесплатно. Государство даёт такую возможность.

А тот, кто не хочет — его выбор. Законом эти вопросы не регулируются и не могут. Наше конституционное право решать это самостоятельно, - пояснил Володин.

Он отметил, что вирус коварен и несмотря на то, что в России удалось снизить количество заболевших, в других странах —ситуация менее благоприятная.