В Саратовской облдуме разрабатывают закон о передаче районных дорог на попечение области

Николай Панков встретился с Алексеем Антоновым

Сегодня, 7 июня, секретарь регионального отделения партии, депутат Государственной Думы Николай Панков обсудил с руководителем фракции «Единой России» в областной думе Алексеем Антоновым разработку законопроекта о передаче районных дорог на региональный уровень.

— Большая часть областных трасс уже передана на федеральный уровень. Высвободились деньги, которые тратили на их содержание и ремонт. В муниципалитеты передан транспортный налог. Нужно двигаться дальше, решать вопрос с ремонтом дорог в районных центрах. Особенно важно посмотреть участки, где транзитом идет транспорт на областные и федеральные дороги. Например, дороги через Пугачев на Перелюб и Ивантеевку, через Алексеевку Хвалынского района на Сызрань. В Вольском районе это трасса через Терсу. В Балаково на балансе муниципалитета мост, в Ртищево и Балашове также большие участки, которые ведут к областным и федеральным трассам, — сказал Панков.

Политик отметил, что необходимость разработки закона вызвана нехваткой районных бюджетов на содержание дорог в надлежащем состоянии:

— Транзитные участки быстро изнашиваются, требуется их постоянный ремонт. Также и дороги в Саратове, по которым идет транзитный транспорт – выезд через Ленинский район, через Волжский на Вольск, с моста Саратов-Энгельс идет транспорт через весь город на Волгоград.

Процесс подготовки документа начнется завтра, 8 июня, на заседании фракции «Единой России». Напомним, передачу транзитных дорог на областной уровень инициировал в минувшую субботу, 5 июня, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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