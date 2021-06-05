Володин выдвинул инициативу присвоить статус областных транзитным дорогам в райцентрах

Вячеслав Володин на конференции реготделения ЕР в Саратове

Депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» отметил актуальность «дорожного» вопроса для райцентров области. Он отметил, что представители районов с энтузиазмом восприняли идею, предложенную спикером ГД - присвоить статус областных транзитным дорогам через райцентры.

Напомним, сегодня,5 июня в Саратове прошла конференция регионального отделения «Единой России». Участие в ней принял председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

- Слова Володина на партийной конференции призывают к действию. Для решения задач, важных для людей. За живое многих задел, в том числе, дорожный вопрос. Участки областных дорог, которые проходят через райцентры, сегодня обслуживаются силами муниципалитетов. При том, что по сути они являются областными, и было бы правильно присвоить им соответствующий статус. Чтобы за их ремонт и содержание несла ответственность область. Как уже сделано в областном центре.

Вижу, представители райцентров в зале оживились. Инициатива спикера поможет восстановить справедливость. Чтобы не только в Саратове, но и во всех райцентрах муниципалитетам не пришлось бы тратить средства на ключевые магистрали, которые несут огромную транзитную нагрузку. И постоянно нуждаются в ремонте. Знаю, насколько это актуальный вопрос. В том числе, в моем округе - для Вольска, Хвалынска и других городов. Готов обсудить эту проблему на местах, чтобы выйти на конструктивное решение, - написал Панков.