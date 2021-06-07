Локальные ливни будут тревожить саратовцев по полчаса во второй половине дня

Жителям Саратова нужно будет достать плащи во второй половине недели Фото: Екатерина Семенова

Синоптик регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала «КП в Саратове», какая погода ждет жителей Саратовской области на этой неделе.

Сейчас мы находимся в зоне влияния мощного циклона, вследствие которого в течение недели на высоте 8-12 километров будет происходить формирование тучных облаков. По словам синоптика, дожди будут идти каждый день, но только во второй половине дня. В начале недели осадки придутся на Левобережье, а к вечеру среды достать зонтики придется жителям правого берега и приволжских районов.

Дожди обещают разной интенсивности, но все кратковременные – по 15-30 минут. Во время гроз – усиления в порывах южного, юго-восточного ветра до 12-15 метров в секунду.

Но есть и хорошие новости – ко второй половине недели обещают потепление. Если сейчас ночью температура колеблется от 11 до 16 градусов, то к концу недели среднее значение ночных температур по региону вырастет до 15-20. Днем в первой половине недели от 18 до 23 градусов, в восточных районах – до +26. Во второй половине недели днем будет от 26 до 31 градуса выше нуля.

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