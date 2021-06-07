Машина с тремя мужчинами разбилась о дерево на трассе под Марксом

ДТП на дороге под Марксом. Машина врезалась в дерево Фото: ГИБДД по Саратовской области

На районной дороге под Марксом вечером 6 июня три человека пострадали в столкновении с деревом.

Авария произошла в 17.40 на подъезде к селу Калининское со стороны села Степное.

За рулем ВАЗ-21074 был 39-летний водитель, который разогнался по отремонтированной дороге и не справился с машиной.

Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

Кроме водителя пострадали двое пассажиров 41-летний и 36-летний мужчины. Все они доставлены в больницу.