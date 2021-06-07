Сезонные отключения воды благоприятно повлияли на интерес саратовцев к водонагревателям

С летом в города России приходит пора отключений горячей воды. Жители страны по-разному подходят к решению вопроса. Подробнее рассказывают в своём исследовании аналитики сайта для объявлений Авито.

С середины-конца мая этого года, утверждают специалисты, по стране интерес к водонагревателям вырос на 30%, а в Саратове – на четыре.

Больше всего запросов на установку бойлеров поступает от жителей двух столиц. Второе место по спросу заняли Новосибирск и Казань, а третье – Краснодар.

В Тольятти предложение выросло на 36%, в Самаре – на 18. В Саратове продажи поднялись на шесть процентов, столько же составил и процент увеличения предложения на бойлеры на сайте и по стране в целом.

Аналитики Авито пишут, что средняя стоимость водонагревателей выросла на 10% в сравнении с апрелем, средний чек – 5,5 тысяч рублей. В Саратове бойлер, как правило, можно купить за 3,5 тысячи. Это значение ближе к минимальному по стране – в Барнауле такая покупка обойдется в одну тысячу рублей.

Напомним, сегодня ночью, сотни домов в Саратове остались без горячей воды. Отключение продлится минимум до 20 июня.

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