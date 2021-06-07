В Саратове отключают горячую воду на две недели

В Саратове на две недели отключат горячую воду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратове отключили горячую воду на десятках улиц. Воды не будет как минимум до 20 июня, на столько запланированы работы по опрессовкам у Саратовского филиала «Т Плюс».

В компании отметили, что испытания на плотность и прочность тепломагистрали № 5 от ТЭЦ-5 согласованы с администрацией города. Там знали о графике отключения. кроме этого все управляющие организации были уведомлены об испытаниях.

Горячего водоснабжения как минимум на две недели лишились жители домов по улицам Университетская, Степана Разина, Советская, Слонова, Рабочая, Пугачева, Ломоносова, Тархова, Перспективная, Чемодурова, Электронная и других - полный список адресов здесь.

Кроме того, гидравлические испытания теплосетей от котельной по улице Ломоносова, 20 оставят без горячей воды еще ряд улиц.

Напомним, на минувшей неделе губернатору области Валерию Радаеву гендиректор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер на площадке Петербургского международного экономического форума сообщил, что в Саратове отключения горячей воды на время замены тепловых коммуникаций не будут превышать семи дней.

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