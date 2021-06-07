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Общество7 июня 2021 8:45

Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились 107 человек

Выздоровели 153 пациента
Источник:kp.ru
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В Саратовской области за минувшие сутки коронавирус выявлен у 107 жителей Саратовской области. У 37 из них диагностирована пневмония.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, за это же время выздоровели 153 пациента.

Больше всего новых случаев в Саратове - 43, в Энгельсском районе - 10.

Общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии в Саратовской области составило 63 499 человек, выздоровели 60 407 человек.

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