Внедорожник в Энгельсе протаранил столб

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Вечером 6 июня в Энгельсе водитель внедорожника слетел с дороги и врезался в железобетонный столб.

ДТП произошло в 21.20 возле дома № 1 по улице Лесокомбинатская.

Как уточнили в ГИБДД, за рулем Mitsubishi Outlander был 39-летний мужчина. Он выбрал слишком высокую скорость для этого участка дороги и слетел с проезжей части после чего машина врезалась в столб.

В результате ДТП прибывшие медики госпитализировали двух пассажиров, 51-летнего и 35-летнего мужчину.

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