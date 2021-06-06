Следователи называют причиной взрыва в Энгельсе скопление газа в плите

ЧП случилось в микрорайоне Энгельс-1 Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе сегодня днем, 6 июня, произошел взрыв газа в доме №17 микрорайона Энгельс-1.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете Саратовской области, по факту получения травм 42-летним мужчиной организована доследственная проверка.

- Проводится осмотр места происшествия. По предварительным данным, причиной произошедшего стало скопление газа в газовой плите. В результате хлопка повреждены две межкомнатные стены данной квартиры, а также выбиты стекла в помещении кухни и одной из комнат. Соседние квартиры не повреждены. Угрозы для жильцов дома нет, — отметили в СКР.

Напомним, ЧП случилось около 12:30 на первом этаже. Хозяин квартиры получил травму руки и был госпитализирован скорой помощью.

В результате взрыва оказались выбиты стекла Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ​

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.