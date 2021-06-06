Губернатор Радаев дал ряд поручений после взрыва в Энгельсе

Валерий Радаев
Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал ряд поручений после ЧП в Энгельсе.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он поручил министру здравоохранения Олегу Костину взять на личный контроль оказание медпомощи пострадавшему мужчине. Председателю правительства Роману Бусаргину и главе района Алексею Стрельникову необходимо установить причины произошедшего и оказать необходимую помощь семье, проживающей в этой квартире.
Напомним, взрыв произошел в квартире на первом этаже дома №17 в Энгельсе-1, хлопком выбило окна. У пострадавшего мужчины травма кисти руки.
На месте работают сотрудники областной службы спасения и газовой службы.
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