Губернатор Радаев дал ряд поручений после взрыва в Энгельсе

Валерий Радаев Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал ряд поручений после ЧП в Энгельсе.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он поручил министру здравоохранения Олегу Костину взять на личный контроль оказание медпомощи пострадавшему мужчине. Председателю правительства Роману Бусаргину и главе района Алексею Стрельникову необходимо установить причины произошедшего и оказать необходимую помощь семье, проживающей в этой квартире.

Напомним, взрыв произошел в квартире на первом этаже дома №17 в Энгельсе-1, хлопком выбило окна. У пострадавшего мужчины травма кисти руки.

На месте работают сотрудники областной службы спасения и газовой службы.

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