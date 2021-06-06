В Энгельсе в квартире случился взрыв газа

Взрыв газа в квартире в Энгельсе Фото: Саратовская областная служба спасения

В микрорайоне Энгельс-1 в Саратовской области случился взрыв газа в квартире дома №17.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, произошло частичное обрушение межкомнатной стены. Пострадал 43-летний мужчина. Скорая помощь госпитализировала его.

При взрыве пострадал мужчина Фото: Саратовская областная служба спасения

На месте работают спасатели и начальник службы спасения региона Павел Кориков.

Взрыв случился в квартире в Энгельсе Фото: Саратовская областная служба спасения

Также ситуацию взял на контроль начальник управления обеспечения безопасности населения Юрий Юрин.