При взрыве в Энгельсе из дома эвакуировались 15 человек

Из-за взрыва в квартире выбило окна Фото: Саратовская областная служба спасения

При взрыве газа в Энгельсе из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек.

- Вызов в трехэтажный кирпичный дом №17 в Энгельсе-1 поступил в 12:26. Инцидент произошел на первом этаже. Пожара нет, разрушений конструкций нет, выбиты стекла, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области

Пострадал мужчина, у него травма руки. Его госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Напомним, на месте работают также спасатели.

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