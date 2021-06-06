Панков: Члены ячейки КПРФ Ершова поблагодарили Володина

Депутат Госдумы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост о визите спикера Госдумы Вячеслава Володина в Саратовскую область.

- Право, выходной день, суббота, был какой-то связкой прошлого и настоящего.

Во первых. Старт в «Авроре» партийной конференции «Единой России» был мирным. Это не выстрел 1917 года.

Член Бюро Высшего совета «Единой России», председатель Госдумы Вячеслав Володин определил основные приоритеты работы. Это решение проблем людей и развитие каждого района области.

Дальше была большая встреча с жителями Ершова. Люди пришли не только из города, но и из близлежащих сел. Член ячейки КПРФ поблагодарила Володина за решение вопросов, важных для жителей. Это и реконструкция стадиона, и ремонт школ, и строительство нового корпуса Чапаевского санатория, и благоустройство. Действительно, этим пользуются все жители. И неважно что они из разных партий.

Кстати, они тоже задавали вопросы. И по земле, и по другим проблемам. Володин всегда общается и решает вопросы жителей. Неважно, какие политические силы они представляют, — написал Панков.

Он отметил, что завтра едет в Ершов решать вопрос по строительству тротуаров и ремонту дороги на улице Новоершовская. Парламентарий встретится с жителями поселка Новосельский по проблеме оформления гаражей и хозпостроек. Также он побывает в Дергачах, Озинках, Перелюбе, Пугачеве, Балакове.

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