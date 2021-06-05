В Саратове проходит конференция регионального отделения «Единой России»

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Сегодня, 5 июня, в Саратове проходит конференция регионального отделения партии «Единая Россия». В зале школы «Аврора» собрались почти 200 делегатов, выбранные местными отделениями, члены регионального политосовета.

Председательствует секретарь реготделения партии «Единая Россия» Николай Панков.

В начале конференции член Высшего совета партии губернатор Саратовской области Валерий Радаев, председатель областной думы Александр Романов, председатель совета сторонников партии Алексей Антонов, секретарь реготделения Николай Панков вручили партийные билеты вновь принятым членам партии.

Первым вопросом повестки было обсуждение текущих задач регионального отделения ЕР.

Валерий Радаев в своем выступлении поздравил всех с успешным проведением предварительного голосования, где кроме известных сильных кандидатов их выиграли новые люди, с новыми идеями.

Он отметил, что никогда не было таких бюджетных вливаний в регион, которые работают на всех уровнях, от областного до местного, муниципального.

- Наша повседневная задача работать с людьми, по примеру председателя ГД Вячеслава Володина, чтобы была на территории области иная социальная обстановка. Этот пример надо перенимать депутатам всех уровней. Не только задавать вопросы, но и искать решения, - сказал губернатор.

Он поставил задачу, оправдать ожидания населения, поменять его отношение к своей области в лучшую сторону, и вместе с этим улучшить позиции региона в федеральных рейтингах.

Секретарь реготделения партии Николай Панков поблагодарил всех партийцев за работу на праймериз, в которых участвовали и побеждали в том числе и беспартийные.

Сегодня в реготделении состоит 45852 члена партии, в области — 27000 сторонников партии, действуют 47 местных отделений.

Николай Панков отметил проекты по строительству соцобъектов, которые реализуются в регионе при поддержке партийцев. Работу в этом направлении членам партии на всех уровнях он назвал необходимым условием дальнейшей работы.

Вторым вопросом сегодня саратовским партийцам предстоит выбрать делегатов на ХХ Съезд партии «Единая Россия».

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