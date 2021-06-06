Вода — основа жизни. Мелиорация — дело государственной важности

В воскресенье, 6 июня, отмечается День мелиоратора

Далеко не всегда в Заволжье собирали рекордные урожаи зерновых. Наоборот, веками местная земля относилась к числу наиболее засушливых регионов в стране и считалась краем без будущего. Суховеи, пыльные бури, частые засухи наносили ощутимый урон экономике, сводя на нет все старания земледельцев. Старожилы помнят те страшные времена, когда летом пересыхали реки и пруды, почва покрывалась трещинами.

Мелиорация для засушливого региона — это жизнь. И не только в сельхозпроизводстве. Это важнейшее условие для полноценного существования людей.

Именно мелиорация помогла сделать нашу область территорией более эффективного использования земель, улучшила социально-экономические условия жизни населения. В последние годы Заволжье всё чаще называют «огородом страны», ведь с помощью орошения и современных технологий здесь добиваются высоких урожаев всех видов овощей и успешно развивают садоводство. Но ещё 50 лет назад об этом и мечтать не могли. Молочное животноводство в области также напрямую зависит от орошения полей, обеспечивающего кормовую базу для скота.

По наличию орошаемых земель регион занимает третье место по России после Краснодарского края и Республики Дагестан и первое место в Поволжском федеральном округе. В лидерах мы и по темпам развития мелиоративного комплекса.

Неоценим вклад в развитие Саратовской области специалистов Управления «Саратовмелиоводхоз», которые своим ежедневным трудом обеспечивают сохранность и работу системы мелиорации.

Ежегодно в первое воскресенье июня в России отмечается День мелиоратора. В этом году торжество выпадает на 6 июня. А поздравлять с этим замечательным днем можно всех, кто имеет отношение к сельхозработам: агрономов, инженеров, фермеров, садоводов, механиков, водителей и т. д.

С праздником коллег поздравил руководитель ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз» Дмитрий Полулях.

«Уважаемые коллеги!

В наш профессиональный праздник примите самые искренние слова признательности за ваш ежедневный, наиважнейший и почётный труд!

Мелиоратор – человек-герой, настоящий волшебник, способный бороться с природными катаклизмами, поворачивать реки вспять, осушать болота и создавать в пустыне цветущие сады.

С каждым годом наша профессия становится всё престижней и важней, особенно сейчас, когда меняется климат на планете и необходимо эффективно использовать имеющиеся ресурсы. В Саратовской области именно мелиорация — залог стабильных, высоких урожаев в засушливых районах. Орошение предотвращает гибель посевов, обеспечивает население живительной влагой и гарантирует продовольственную независимость региона и страны.

Трудно переоценить значение мирной и созидательной работы Саратовских мелиораторов для социально – экономического развития и процветания нашей области.

Нами накоплен огромный опыт в мелиорации, и ежедневными усилиями управлению «Саратовмелиоводхоз» удается не только сохранять, но и развивать мелиоративный комплекс области. Не будем останавливаться, продолжая дело ветеранов отрасли!

Хочется искренне верить, что профессия мелиоратора всегда будет уважаемой, почетной и востребованной. Пусть каждый ваш трудовой день приносит радость, а труженикам села - пользу!

С профессиональным праздником! Успеха, благополучия и достатка желаю вам и вашим близким!»