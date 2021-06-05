В Энгельсе пьяный водитель на KIA протаранил автобус

Иномарка врезалась в пассажирский автобус Фото: Александр Уриевский

В Энгельсе на улице Калинина днем 5 июня легковушка врезалась в автобус.

ДТП случилось на улице Калина у дома №25.

В автобус маршрута 284Б, следовавший из центра Энгельса к мосту через Волгу, врезался легковой автомобиль KIA.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД Фото: Александр Уриевский

По данным очевидцев, никто не пострадал. Они же сообщают, что водитель и пассажир машины были пьяны и с места ДТП скрылись.

Автобус и машина перекрыли два ряда движения, по направлению из центра города образовалась пробка.

Пробка из-за ДТП с автобусом

Машину эвакуировали, На месте работают сотрудники ГИБДД.

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