В Энгельсе пьяный водитель на KIA протаранил автобус

Иномарка врезалась в пассажирский автобус
Фото: Александр Уриевский
В Энгельсе на улице Калинина днем 5 июня легковушка врезалась в автобус.
ДТП случилось на улице Калина у дома №25.
В автобус маршрута 284Б, следовавший из центра Энгельса к мосту через Волгу, врезался легковой автомобиль KIA.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД
Фото: Александр Уриевский
По данным очевидцев, никто не пострадал. Они же сообщают, что водитель и пассажир машины были пьяны и с места ДТП скрылись.
Автобус и машина перекрыли два ряда движения, по направлению из центра города образовалась пробка.
Пробка из-за ДТП с автобусом
Машину эвакуировали, На месте работают сотрудники ГИБДД.
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