Саратовская область возглавила антирейтинг миграционного оттока населения в регионах России

Население Саратовской области сокращается по несколько тысяч в месяц

За первый квартал 2021 года Саратовскую область покинули на 1945 человек больше, чем приехали в нее жить. Это самый значительный результат среди всех регионов РФ. На втором и третьем местах по миграционному оттоку Омская область (1838) и Москва (1830) Данные социально-экономического развития России по итогам первых трех месяцев 2021 года опубликовал Росстат.

При этом в регионе высока и естественная убыль населения – при родившихся в первом квартале 4502 детях умерло 11183 жителя. Это еще «минус» 6681 человек в регионе. Больше, чем в Саратове в Приволжском федеральном округе эти цифры только в Нижегородской и Самарской областях. При этом в другие регионы заметно больше людей приезжают жить, чем в Саратов.

Суммарно по миграционным и естественным потерям населения в первые три месяца 2021 года Саратовская область сократилась населением на 8626 человек.

Быстрее сократилось население только в Москве (минус 13194 человека) и Нижегородской области (8857 человек).

При этом уже есть данные за апрель - в Саратовской области умерло на 1919 человек больше, чем родилось.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.