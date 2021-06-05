В столкновении скорой и КамАЗа в Саратове пострадали две женщины

ДТП с машиной "скорой помощи" Фото: ГИБДД по Саратову

В Волжском районе Саратова автомобиль «скорой помощи» столкнулся с КамАЗом. ДТП произошло поздно ночью, в 1.40 4 июня.

Машины врезались друг в друга на улице Соколовая у дома №194.

По данным городской ГИБДД, столкновение допустил именно 49-летний водитель медицинской машины.

37-летний водитель грузовика не пострадал, а вот в автомобиле скорой различные травмы получили две женщины, 52 и 24 лет.

Прибывшие медики «скорой помощи» увезли коллег в больницу.

. Фото: ГИБДД по Саратову

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