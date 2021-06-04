В подъезде на Азина нашли труп мужчины с ссадиной на лбу

Следователи работают на месте обнаружения тела Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сегодня днем, 4 июня, в подъезде одного из домов на улице Азина в Заводском районе Саратова местными жителями обнаружен труп мужчины.

Тело лежало на лестнице между первым и вторым этажом.

В региональном СУ СКР уточнили корреспонденту «КП-Саратов», что на вид мужчине 35-40 лет. Судмедэксперт осмотрел тело и не нашел никаких очевидных признаков смерти криминального характера, кроме небольшой ссадины на лбу.

- Назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти мужчины, выясняются обстоятельства происшествия, - сообщили в региональном СУ СКР.

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