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Происшествия4 июня 2021 15:44

В подъезде на Азина нашли труп мужчины с ссадиной на лбу

Следователи выясняют, была ли его смерть криминальной
Источник:kp.ru
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Следователи работают на месте обнаружения тела

Следователи работают на месте обнаружения тела

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сегодня днем, 4 июня, в подъезде одного из домов на улице Азина в Заводском районе Саратова местными жителями обнаружен труп мужчины.

Тело лежало на лестнице между первым и вторым этажом.

В региональном СУ СКР уточнили корреспонденту «КП-Саратов», что на вид мужчине 35-40 лет. Судмедэксперт осмотрел тело и не нашел никаких очевидных признаков смерти криминального характера, кроме небольшой ссадины на лбу.

- Назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти мужчины, выясняются обстоятельства происшествия, - сообщили в региональном СУ СКР.

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