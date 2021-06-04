«Всё бестолку»: саратовцы больше не могут терпеть вонь из затопленных канализацией подвалов

Подвалы в домах Ленинского района, полные нечистот
Сегодня, 4 июля, в соцсети жители Ленинского района Саратова поделились фотографиями затопленных канализационными водами подвалов. Управляющая компания АНО «Сфера», по словам горожан, не предпринимает усилий для устранения проблемы.
Жильцы домов на Тархова, 24 и Перспективной, 7 пишут:
- АНО СФЕРА бездействует, в подъездах и квартирах стоит ужасный запах, невозможно уже терпеть;
- Сколько раз писали звонили все бестолку! Приедут, сделают, через месяц все снова. Вонь невозможная в подъездах и квартирах.
Местная жительница Айлина Мулдашева считает, что в происходящем виновна не управляющая компания, а ресурсоподающая организация «Концессии водоснабжения Саратов»:
- КВС всему вина, у нас два месяца не могли прочистить. Если им повезет дозвониться, ответ всегда один: "заявка поступила, работаем". Лично начальника КВС штрафануть надо. Платежки присылать не забывают, а как канализацию чистить, так они работают.
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