«Всё бестолку»: саратовцы больше не могут терпеть вонь из затопленных канализацией подвалов

Подвалы в домах Ленинского района, полные нечистот

Сегодня, 4 июля, в соцсети жители Ленинского района Саратова поделились фотографиями затопленных канализационными водами подвалов. Управляющая компания АНО «Сфера», по словам горожан, не предпринимает усилий для устранения проблемы.

Жильцы домов на Тархова, 24 и Перспективной, 7 пишут:

- АНО СФЕРА бездействует, в подъездах и квартирах стоит ужасный запах, невозможно уже терпеть;

- Сколько раз писали звонили все бестолку! Приедут, сделают, через месяц все снова. Вонь невозможная в подъездах и квартирах.

Местная жительница Айлина Мулдашева считает, что в происходящем виновна не управляющая компания, а ресурсоподающая организация «Концессии водоснабжения Саратов»:

- КВС всему вина, у нас два месяца не могли прочистить. Если им повезет дозвониться, ответ всегда один: "заявка поступила, работаем". Лично начальника КВС штрафануть надо. Платежки присылать не забывают, а как канализацию чистить, так они работают.

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