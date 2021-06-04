Житель Пугачева осужден на 13 лет за сексуальное насилие в отношении 10-летней падчерицы

Житель Пугачева Саратовской области осужден на 13 лет колонии строгого режима за действия сексуального характера с применением насилия в отношении своей падчерицы.

Как выяснили следователи регионального СУ СКР, 37-летний мужчина начал приставать к дочери своей жены от первого брака когда ей было только 10 лет.

- Воспользовавшись временем, когда супруга была на работе, он совершил в отношении падчерицы действия сексуального характера. Первоначально девочка никому не сообщила о случившемся. Позднее, находясь в гостях у родной тети, она рассказала ей обо всем произошедшем. Женщина сообщила о случившемся в правоохранительные органы, - рассказали в СКР. Это происходило в период с декабря 2018 года по февраль 2019 года.

Следователям СК удалось установить психологический контакт с девочкой и собрать исчерпывающие доказательства преступлений.

Свою вину мужчина не признал.