В Энгельсе в поликлинике открылся кабинет высокотехнологичной диагностики

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В поликлинике №1 Энгельса открылся кабинет, оснащенный мультиспиральным компьютерным томографом в 16 срезов Optima CT580. Жители города и района могут пройти бесплатно исследования с помощью компьютерной томографии

Аналогичные аппараты КТ и МРТ были установлены в поликлиниках Саратова и области. В Энгельсе аппарат рассчитан на нагрузку до 180 килограммов, сам он весит восемь тонн. Для установки пришлось подготовить помещение, укрепить фундамент, обучить персонал.

- Пройти обследование можно по полису обязательного медицинского страхования после предварительной записи. Гражданину нужно иметь направление лечащего врача по форме 57/у и справку об отсутствии контактов с зараженным коронавирусом. Отрицательный ПЦР-анализ не обязателен, но приветствуется, — уточнили в региональном минздраве.

Предварительная запись осуществляется по контактным телефонам: 8 (8453) 51-42-05, 8 (8453) 51-42-07 с 09:00 до 14:00.

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- Принципиальным вопросом является бесплатность диагностики. Оборудование установлено при поддержке председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, губернатора Валерия Радаева, — отметил министр здравоохранения области Олег Костин.

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