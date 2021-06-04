Саратовцев ждут на субботних ярмарках

Ярмарки откроются в субботу

В эту субботу, 5 июня, на трех площадках Саратова вновь пройдут ярмарки «выходного дня». Горожане смогут приобрести у местных производителей: мясо, молоко, овощи, рыбу, яйца и многое другое.

С 8 утра до 16 часов дня саратовцев ждут на сельскохозяйственном рынке в Юбилейном, на торговой площадке в Заводском районе (на пересечении Пензенской и Томской), а также в поселке Елшанка по адресу Московское шоссе, 61.

На площадке в Юбилейном, уточнили в пресс-службе регионального минсельхоза, также можно будет купить саженцы и рассаду.

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